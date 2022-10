“A produção de HALEU é uma missão crítica e todos os esforços para aumentar sua produção estão sendo avaliados”, disse um porta-voz do Departamento de Energia (DOE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, justificando a ação com a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. A falta de combustível russo é considerada particularmente importante para tais projetos.

Por causa disso, Washington está agora tentando usar seu stock de urânio de grau de armas, explicou o porta-voz do DOE. O governo está avaliando a porcentagem do seu inventário de 585,6 toneladas de urânio altamente enriquecido que pode ser atribuída a reatores.

Atualmente as empresas ocidentais com as projeções mais otimistas acreditam que a produção de HALEU nos seus países

Os países ocidentais, cientes da importância do setor nuclear, não incluíram a Rosatom nas sanções antirrussas que aplicaram a Moscou desde 24 de fevereiro. No entanto, elas não afetaram significativamente a economia da Rússia, enquanto as economias da Europa e da América do Norte viram seus níveis de inflação atingirem novos níveis, além de surgir a possibilidade de recessões nesses países.