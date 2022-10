Tropas iranianas realizando ataques de drones da Crimeia – EUA – CMIO

A Casa Branca afirma que ‘treinadores e suporte técnico’ iranianos estão ajudando os russos na Ucrânia

As tropas iranianas são “diretamente no solo” na Crimeia, apoiando ataques de drones russos, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, a repórteres na quinta-feira, sem fornecer evidências para a alegação.

“A informação que temos é que os iranianos colocaram treinadores e suporte técnico na Crimeia, mas são os russos que estão fazendo a pilotagem”, Kirby elaborou, acrescentando que apenas “um número relativamente pequeno” do pessoal iraniano fez a viagem para a Rússia. Ele não explicou de onde veio a informação.

Os EUA acusaram repetidamente o Irã de vender drones suicidas para a Rússia, que vem usando embarcações kamikaze para atacar infraestrutura e alvos militares na Ucrânia. Imagens dos drones Geran-2 caídos foram mantidas como prova de que se originaram no Irã, dada sua semelhança com o modelo Shahed-136 daquele país.













O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que a Rússia comprou até 2.400 dos veículos não tripulados, optando por romper os laços diplomáticos com o Irã por supostamente fornecer seu inimigo. Kiev também tentou envolver Israel ainda mais no conflito, argumentando que eles deveriam vender à Ucrânia seus valiosos sistemas de defesa antimísseis porque seu inimigo jurado – o Irã – está supostamente vendendo drones para o outro lado.

Enquanto o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistiu que todas as armas usadas na Ucrânia são de origem russa e o Irã também negou o fornecimento das armas, a UE impôs novas sanções ao fabricante iraniano de drones Shahed Aviation Industries na quinta-feira por supostamente apoiar a operação militar da Rússia na Ucrânia. . Os EUA também acusaram o país de violar um embargo da ONU de 2015 à exportação de armas.

No mês passado, o governo Biden deu uma reviravolta na tentativa de chegar a um novo acordo nuclear com o Irã ao apoio aos manifestantes da mudança de regime no país após a morte sob custódia policial de Mahsa Amini, de 22 anos. Enquanto Washington afirma ser “responsabilizando o regime” e acredita que os protestos são uma batalha pelos direitos das mulheres, Teerã acusou os EUA e Israel de planejar as manifestações, cujos líderes autodeclarados incluem um funcionário de longa data da agência do governo dos EUA Voice of Persia que vive nos EUA.