Embaixada da Alemanha coordenou protestos no Irã, segundo mídia

A agitação no Irã começou há mais de um mês, após morte de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, por ter usado um vestido hijab “impróprio”, uma ofensa punível com prisão. Segundo alguns relatos, ela morreu depois que os policiais a atingiram na cabeça. No entanto, de acordo com o legislador iraniano Mohammad Saleh, um exame do corpo da mulher não revelou sinais de violência.