Irã disse por que o Ocidente usa sanções contra o país

Como resultado, protestos e tumultos foram realizados continuamente em várias grandes cidades do Irã por várias semanas. De acordo com os últimos relatórios, quatro membros da milícia Basij foram mortos durante eles e outros 180 foram esfaqueados. De acordo com relatos não oficiais da mídia local, 41 pessoas foram mortas e cerca de 100 pessoas ficaram feridas. Vídeos de policiais sendo brutalmente tratados e espancados por manifestantes foram publicados nas redes sociais. Além disso, as pessoas realizaram assaltos e pogroms nas ruas das cidades, causando danos à infraestrutura pública e estadual. Assim, por exemplo, nos primeiros dias dos protestos, mais de 60 ambulâncias foram esmagadas. Chamadas de subversão estão circulando em canais falsos da Telagram. Em resposta, as autoridades iranianas desligam localmente a Internet e as agências policiais fazem prisões diárias de manifestantes.