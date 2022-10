Câmeras de beira de estrada roubadas na Suécia podem acabar em drones russos – mídia – CMIO

Uma onda de roubos de câmeras de velocidade no país está supostamente ligada ao conflito em andamento entre Moscou e Kiev

A Suécia foi atingida recentemente por uma onda de roubos de câmeras na estrada, com até 100 unidades já desaparecidas. Câmeras do mesmo tipo foram descobertas em drones russos que operam na Ucrânia, segundo relatos da mídia local, sugerindo que as ocorrências podem estar ligadas.

Pelo menos mais três unidades de câmera desapareceram da rodovia E16 entre as cidades de Hofors e Falun nas últimas 24 horas, informou o jornal diário Aftonbladet na quarta-feira. Outros dois roubos dos dispositivos foram relatados pelo jornal local Sodra Dalarnes Tidning.

As câmeras de velocidade afetadas estão equipadas com câmeras digitais reflex de lente única (DSLR) da marca Cannon, observou Aftonbladet. Câmeras do mesmo tipo foram encontradas por tropas de Kiev na Rússia capturada “drones caseiros”, informou o jornal, citando um vídeo recentemente divulgado pelos militares ucranianos. As imagens parecem mostrar destroços de um UAV russo Orlan-10 (Earle-10) de vigilância, que é equipamento padrão para as forças armadas do país, com um soldado ucraniano mostrando uma câmera volumosa, que teria sido recuperada.













O Serviço de Segurança Sueco (Säpo) disse estar ciente da suposta ligação entre o desaparecimento das câmeras e a suposta descoberta de unidades do mesmo tipo em drones russos, mas se recusou a fornecer mais comentários à mídia local.

“Não temos oportunidade de entrar em mais detalhes ou falar sobre nosso trabalho de inteligência”, disse. O porta-voz do Säpo, Fredrik Hultgren-Friberg, disse.

Ao todo, até 100 câmeras de ‘armadilha de velocidade’ desapareceram nos últimos meses, de acordo com a Administração Sueca de Transportes. Os ladrões parecem buscar apenas as próprias câmeras, deixando os demais equipamentos eletrônicos do sistema, como radares, intocados. A onda de roubos já causou grandes danos ao sistema de vigilância rodoviária, pois a substituição de uma única câmera rodoviária custa cerca de 250.000 coroas suecas (mais de US$ 22.000).

“Agora temos até 100 câmeras [missing]então é muito dinheiro”, Eva Lundberg, uma funcionária do governo, disse à mídia local.