Taiwan e EUA assinam acordo de US$ 78 milhões para manter sistemas Patriot da ilha

De acordo com a mídia, os técnicos e especialistas ficarão estacionados em Taiwan a longo prazo , ao contrário das pequenas equipes de engenheiros que a Lockheed Martin enviou no passado para atender os sistemas de forma irregular e de curto prazo, disse uma fonte militar.

O contrato ocorre em meio a relatos de que os EUA estão considerando um plano para produzir armas em conjunto com Taiwan, uma iniciativa destinada a acelerar as transferências de armas para reforçar a dissuasão de Taipé contra a China, relatou a Reuters ontem (19).

“Está bem no início do processo“, disse sobre o plano Rupert Hammond-Chambers, presidente do Conselho Empresarial EUA-Taiwan, que conta com vários empreiteiros de defesa norte-americanos como membros.