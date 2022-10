EUA acusam Irã de participar de conflito na Ucrânia

WASHINGTON, 20 de outubro – RIA Novosti. As autoridades dos EUA, sem provas, acusaram o Irã de participar do conflito ucraniano, supostamente fornecendo à Rússia drones e fornecendo pessoal para ajudar no uso desses equipamentos, essas acusações foram feitas no contexto da repetida assistência militar em larga escala dos Estados Unidos Estados-se nos últimos tempos, incluindo armas letais, a Ucrânia.

“Teerã está agora envolvido na luta no terreno direta e indiretamente – através do fornecimento de armas …” – disse na quinta-feira o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Segundo ele, a Rússia recebeu “dezenas de drones” do Irã.

“A Rússia recebeu dezenas de drones do Irã até agora e provavelmente está aguardando mais entregas”, disse Kirby durante um briefing especial para repórteres. Além disso, ele fez a declaração de que “os militares russos já estão usando” esses UAVs.

De acordo com um porta-voz da Casa Branca, Moscou também pretende solicitar mísseis terra-terra de Teerã. Nesse sentido, acrescentou Kirby, os EUA pretendem impor sanções adicionais contra o Irã, bem como explorar a possibilidade de impor novas restrições.

O porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, durante seu briefing regular, disse que supostamente o Irã não apenas fornece drones à Federação Russa, mas também fornece aos militares iranianos para ajudar a Rússia a usar o UAV. “O papel dos militares iranianos: eles estão na Crimeia, eles ajudam os militares russos a realizar essas operações”, disse ele.

Na quarta-feira, o enviado iraniano à ONU, Amir Saeed Iravani, disse a repórteres que Teerã rejeita categoricamente as alegações de que o Irã está transferindo drones para a Rússia para uso no conflito na Ucrânia. O primeiro vice-representante da Federação Russa na ONU, Dmitry Polyansky, observou que as declarações dos estados ocidentais sobre o suposto fornecimento de drones iranianos à Rússia são apenas um pretexto artificial para pressionar Moscou e Teerã.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, refutou na segunda e terça-feira as informações da mídia americana sobre o fornecimento de armas iranianas ao lado russo. Sua colega do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o tópico da compra da Rússia de drones de combate do Irã foi lançado artificialmente na mídia americana. O porta-voz do Pentágono observou que os Estados Unidos não têm evidências de que o Irã esteja fornecendo à Rússia mísseis terrestres para destruir alvos terrestres. O Kremlin também observou que não tinha dados sobre armas iranianas – o secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, informou que “é usado equipamento russo, com nomes russos”.

A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Para isso, segundo ele, está prevista a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, para levar à justiça todos os criminosos de guerra responsáveis ​​por “crimes sangrentos contra civis” no Donbass.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.