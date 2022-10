Ambições nucleares dos EUA prejudicadas pelo ‘problema russo’ – mídia – CMIO

Os planos para desenvolver pequenos reatores são supostamente complicados pelo fato de uma empresa russa ser a única fornecedora do combustível necessário.

Os esforços dos EUA para ajudar a combater as mudanças climáticas desenvolvendo uma nova geração de pequenas usinas nucleares encontraram um obstáculo potencial: o único fornecedor comercial do combustível altamente enriquecido que seria necessário para os novos reatores está sediado na Rússia.

A unidade Tenex da empresa estatal de energia nuclear da Rússia, Rosatom, é a única empresa que comercializa comercialmente urânio de baixo enriquecimento de alto ensaio (HALEU), o tipo de combustível que seria usado pelos novos reatores avançados, informou a Reuters na quinta-feira. “A produção de HALEU é uma missão crítica, e todos os esforços para aumentar sua produção estão sendo avaliados”, um porta-voz do Departamento de Energia dos EUA (DOE) disse à mídia.

O monopólio da Rússia HALEU tem sido uma preocupação em Washington, mas a crise na Ucrânia elevou a questão a uma emergência porque, como disse a Reuters, “nem o governo nem as empresas que desenvolvem os novos reatores avançados querem confiar em Moscou”. Como resultado, o governo do presidente Joe Biden pode usar o estoque de urânio para armas dos Estados Unidos para preencher o vazio de suprimento.













O governo está avaliando quanto de seu urânio altamente enriquecido deve ser reservado para os novos reatores. “Entendemos a necessidade de uma ação urgente para incentivar o estabelecimento de um fornecimento sustentável e orientado para o mercado de HALEU”, disse o porta-voz do DOE.

Washington vê os novos reatores como uma forma de reduzir as emissões de carbono e acelerar o abandono dos combustíveis fósseis. As unidades são modulares e muito mais eficientes que as usinas nucleares atuais. Eles também são mais rápidos de construir. No entanto, eles exigem combustível enriquecido com 20% de U-235, cerca de quatro vezes o nível usado nas usinas nucleares de hoje. A Rosatom é a única produtora comercial desse combustível e controla o licenciamento de sua tecnologia para enriquecimentos ocidentais.













Quando a Rússia iniciou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro, levando o governo Biden a liderar um esforço internacional para isolar a Rússia por meio de sanções econômicas, confiar na Rosatom não era mais viável. “Nós não tivemos um problema de combustível até alguns meses atrás,” Jeff Navin, diretor de assuntos externos da TerraPower, à Reuters. “Após a invasão da Ucrânia, não nos sentimos à vontade para fazer negócios com a Rússia.” O bilionário Bill Gates é o fundador e presidente da TerraPower.

Biden anunciou uma doação de US$ 14 milhões em junho para financiar trabalhos de engenharia e design para um projeto de energia nuclear proposto na Romênia que substituiria uma usina movida a carvão. A nova usina empregaria seis reatores modulares de última geração. “Isso ajudará a trazer energia nuclear de emissão zero on-line para a Europa de forma mais rápida, mais barata e mais eficiente”. disse o presidente.

A Reuters observou que, sem uma fonte confiável da HALEU, os desenvolvedores de reatores temem não receber pedidos para suas novas usinas. E, sem pedidos, os fornecedores em potencial do combustível altamente enriquecido provavelmente não montarão as cadeias de suprimentos necessárias para substituir o produtor russo.