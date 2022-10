Alemanha é acusada por países europeus de bloquear teto a preços do gás

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, está sendo criticado por outros países da União Europeia (UE) por sua inação frente à subida dos preços do gás natural , de acordo com a agência norte-americana Bloomberg.

O artigo de quinta-feira (20) relata que os países europeus estão preocupados com a questão, mas que a Alemanha teme tetos do preço do gás, que supostamente colocaria em perigo o fornecimento em uma situação já complicada.