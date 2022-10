Vučić nega “segredo” da visita do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia à Sérvia

BELGRADO, 21 de outubro – RIA Novosti. O presidente sérvio Aleksandar Vucic disse que não estava tentando esconder a visita a Belgrado do vice-chanceler russo Aleksandar Grushko e condenou os políticos sérvios que foram rápidos em chamar a atenção do Ocidente para isso.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse no sábado passado que, durante sua estadia em Belgrado, de 13 a 14 de outubro, Grushko foi recebido pelo presidente da Sérvia, conversou com o ministro das Relações Exteriores, Nikola Selakovic, e se encontrou com o ministro do Interior, Alexander Vulin.

“Quero explicar às pessoas do que se trata. O vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, que não está sob sanções em nenhum lugar do mundo , veio ao país onde realizou, pelo que entendi Nikola Selakovich, consultas, porque eles não podem ser realizados em nenhum outro país, o que é lógico, com embaixadores russos de toda a região”, disse Vučić à TV Prva.

“Ele chegou a negócios, mas agora dizem que escondemos. Escondemos que as pessoas chegariam em um avião comum, onde há uma lista de todos os passageiros! Ele se encontrou com Selakovich, que disse que eles tinham conversas corretas, que nós foram anfitriões hospitaleiros, que sempre podem realizar tais reuniões no território da Sérvia, etc. Mas não tive uma reunião formal desse tipo, não o hospedei na residência presidencial, tivemos algum tipo de café da manhã , porque eu o conheço há muito tempo e ele vinha aqui com muita frequência”, destacou o líder sérvio.

O chefe do Estado sérvio condenou as tentativas de opositores políticos de condená-lo por criar sigilo em torno da visita do vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, também condenou as óbvias reprovações de alguns políticos e relatórios às embaixadas de países ocidentais.

“Se eu quisesse me esconder, eu era tão estúpido e queria me esconder onde havia 20 pessoas, então por que eu iria querer fazer isso? Talvez para proteger a Sérvia de pressões adicionais, mas por que então eles estão me revelando? Eles são golpistas profissionais quem eles dizem – olhe, nossos queridos ocidentais, ele queria esconder algo de você? – Vučić disse e lembrou que a administração da ocupação alemã em Belgrado emitiu uma declaração oficial em 1943 pedindo que eles parassem de reportar a ela sobre os movimentos da resistência, “porque já existem mais informantes em tempo integral do que o necessário”.

Segundo ele, os países ocidentais estavam bem cientes da visita do vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, e os serviços especiais sérvios identificaram 10 carros e seus passageiros, que acompanharam o movimento de Grushko em Belgrado.

“Vamos detê-los, depois deixá-los ir, detê-los novamente e deixá-los ir novamente. E quando eles vêm do Ocidente, eles estão sendo seguidos do Oriente”, enfatizou Vučić e observou que Belgrado se tornou como Casablanca durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial.