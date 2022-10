Júri descobre que ator não molestou adolescente — CMIO

A estrela da Broadway Anthony Rapp perdeu seu processo alegando que o vencedor do Oscar Kevin Spacey o agrediu quando ele tinha 14 anos

Um júri da cidade de Nova York absolveu o vencedor do Oscar Kevin Spacey das alegações de que ele molestou o ator Anthony Rapp em 1986, quando o futuro ator da Broadway e ‘Jornada nas Estrelas: Descoberta’ estrela tinha apenas 14 anos.

O júri deliberou por apenas 90 minutos na quinta-feira antes de decidir a favor de Spacey, estrela de filmes como ‘Beleza Americana’ e ‘LA Confidencial.’ Rapp, que era um ator infantil na Broadway antes de estrelar o musical ‘Aluguel,’ entrou com a ação civil contra Spacey em 2020, pedindo US$ 40 milhões em danos.

O caso resultou de uma festa de 1986 no apartamento de Spacey em Nova York. Rapp afirmou que Spacey o levantou, o colocou em uma cama e o prendeu. Os dois se conheceram enquanto trabalhavam em produções da Broadway. Rapp tinha 14 anos na época da suposta agressão, enquanto Spacey tinha 26.

Rapp em lágrimas testemunhou na semana passada que o incidente, que ele chamou de avanço sexual, foi o “evento mais traumático” de sua vida e resultou em “impactos persistentes”. Spacey negou repetidamente as acusações, dizendo: “elas não são verdadeiras”. Seus advogados sugeriram que Rapp “criou uma história”, pelo menos em parte porque tinha inveja do sucesso de Spacey.













Spacey chamou seu 2017 desculpa a Rapp um erro, alegando que um publicitário o aconselhou a emitir a declaração depois que as acusações vieram à tona. “Aprendi uma lição, que é nunca se desculpar por algo que você não fez” ele disse.

As alegações de Rapp se tornaram públicas pela primeira vez em 2017, no auge do movimento #MeToo, e outros acusadores apresentaram queixas contra Spacey. Hollywood respondeu voltando-se contra Spacey. A Netflix o removeu de sua ‘Castelo de cartas’ série e cancelou o lançamento de um filme em que ele estrelou. O papel de Spacey em outro filme foi refeito com um ator diferente. Seu publicitário e agência de talentos rompeu os laços com ele.

Spacey ainda enfrenta acusações criminais no Reino Unido por supostas agressões sexuais contra três homens entre 2005 e 2008.