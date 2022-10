Iraque quer intensificar cooperação com Rússia em diversas áreas, diz recém-eleito premiê iraquiano

O novo governo do Iraque que ampliar a cooperação com a Rússia em várias esferas, declarou o primeiro-ministro designado, Mohammed al Sudani , em encontro com o embaixador de Moscou em Bagdá, Elbrus Kutrashev .

“O primeiro-ministro iraquiano afirmou que o futuro governo pretende intensificar as perspectivas de cooperação bilateral em vários campos”, diz o comunicado do gabinete do país árabe.

Nomeado no dia 15 deste mês, a candidatura de Al Sudani provocou protestos no Iraque por partidários do influente político xiita e clérigo Muqtada al-Sadr no verão.