Gigante do petróleo dos EUA deixa a Rússia de mãos vazias – CMIO

A gigante de energia dos EUA ExxonMobil anunciou na segunda-feira que deixou a Rússia completamente, descontinuando as operações no projeto Sakhalin-1 no Extremo Oriente do país, depois de ter sido transferido para uma entidade local.

“Com dois decretos, o governo russo encerrou unilateralmente nossos interesses em Sakhalin-1 e o projeto foi transferido para um operador russo”, disse. disse a empresa em um comunicado, acrescentando: “Saímos da Rússia com segurança após a expropriação.”

A Exxon não detalhou se recebeu compensação pelos ativos, avaliados em mais de US$ 4 bilhões.

No mês passado, a ExxonMobil teria ameaçado o governo russo com uma ação judicial, a menos que Moscou permitisse que a empresa saísse do projeto de petróleo e gás. A empresa teria dito em comunicado que estava tentando deixar o projeto russo desde março, mas foi impedida por uma ordem presidencial.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto no início deste mês impedindo investidores de “estados hostis” de vender suas ações em certas empresas estratégicas, incluindo os empreendimentos de Sakhalin.

O decreto obrigou o governo russo a formar uma nova entidade legal para assumir os direitos e responsabilidades do projeto Sakhalin-1, seus direitos de investidor e seu operador, a subsidiária Exxon Mobil Exxon Neftegas Limited, que detinha uma participação de 30% no projeto .

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia assumirá importante projeto petrolífero

As partes interessadas estrangeiras tiveram um mês para declarar se desejavam manter suas participações na nova empresa. O decreto afirmou que aqueles que optarem por não receber uma compensação, ajustada pelas perdas potenciais causadas pela interrupção da produção em Sakhalin-1 no início do ano.

A petrolífera russa Rosneft, a indiana ONGC Videsh e a japonesa SODECO também têm participações no empreendimento.

No início de março, a ExxonMobil anunciou sua intenção de sair das operações de petróleo e gás na Rússia devido a sanções ocidentais.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT