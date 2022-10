Alemanha enfrenta colapso no varejo – Der Spiegel – CMIO

Uma queda acentuada no consumo e os custos crescentes de energia são os culpados, diz um grupo comercial

A indústria de varejo da Alemanha está em perigo em meio ao aumento dos custos de energia e um declínio acentuado no consumo, informou a Der Spiegel na segunda-feira, citando a Federação Alemã de Varejo (HDE).

De acordo com as previsões da entidade, as primeiras a enfrentar o risco de falência são as lojas menores nos centros das cidades.

O volume de negócios do varejo na Alemanha começou a diminuir em agosto. De acordo com o Departamento Federal de Estatística, as vendas em termos reais caíram 1,3% em relação a julho e 4,3% em relação a agosto de 2021. As vendas de alimentos caíram 1,7% em relação a julho e 3,1% em relação ao ano anterior, atingindo seu nível mais baixo desde 2017 Têxteis e calçados, eletrodomésticos e materiais de construção foram outros segmentos que registraram queda nas vendas.

Um porta-voz da HDE disse que a assistência financeira prometida pelo governo alemão para aliviar os picos de preços de energia deve ser usada para apoiar as lojas de varejo.

“Se isso não acontecer, enfrentaremos um desastre em muitos centros urbanos”, disse ele, conforme citado pela agência de notícias. No entanto, ele acha que a crise pode ser evitada por meio de investimentos e novas ideias criativas, embora isso exija cooperação entre varejistas e autoridades.

“Na atual crise aguda, tudo está se tornando um pouco mais difícil. Os potes de dinheiro certamente não ficarão mais cheios por enquanto… Para que os conceitos funcionem, todos os atores dos municípios teriam que trabalhar juntos – desde o topo da prefeitura ao marketing da cidade, varejo e gastronomia, fornecedores culturais e cidadãos”, afirmou.

