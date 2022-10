UE lança plano de crise energética — CMIO

A Comissão Europeia apresentou um novo pacote de medidas de emergência com o objetivo de baixar os preços do gás e garantir o abastecimento de energia no inverno da UE. As propostas foram publicadas na terça-feira no site oficial da comissão.

As medidas incluem novas ferramentas legais para a compra conjunta de gás para permitir que os estados membros da UE negociem melhores preços e reduzam o risco de superação no mercado global.

“As compras conjuntas ajudarão os estados membros menores e as empresas em particular, que estão em uma situação menos favorável como compradores, a acessar volumes de gás em melhores condições.” afirma o documento.

A comissão também propõe uma intervenção direcionada nos preços de mercado do gás. Reservou críticas à principal bolsa de gás europeia, a TTF holandesa, à qual estão indexados muitos contratos de gás na Europa, por “refletindo incorretamente o preço das transações de GNL na UE”. A Comissão pretende desenvolver “uma nova referência de preço complementar”, que “proporcionará preços estáveis ​​e previsíveis para transações de GNL”. Até que a nova referência seja desenvolvida, a Comissão planeja lançar um mecanismo que permitirá à UE limitar os preços na bolsa de commodities.













“As transações com preço superior ao limite dinâmico não seriam permitidas no TTF. Isso ajudará a evitar volatilidade extrema e preços excessivos”, disse. explicou a comissão.

As propostas também incluem medidas que permitiriam aos membros da UE reduzir ainda mais o consumo de energia para garantir o abastecimento de gás suficiente para serviços e indústrias essenciais. Além disso, a comissão propõe estabelecer regras de solidariedade padrão que garantam que os Estados membros compartilhem suprimentos entre si em caso de emergência energética e sejam devidamente compensados ​​por isso.

“As ferramentas e regras que nos serviam bem antes não são mais adequadas para garantir o fornecimento de energia seguro e acessível. Para enfrentar esta crise de forma eficaz, precisamos ser capazes de comprar gás juntos, atingir preços excessivamente altos e garantir a solidariedade entre nossos Estados-Membros em caso de escassez… As propostas de hoje são necessárias para se preparar melhor para este inverno e além”, Comissário para a Energia Kadri Simson afirmou.

As propostas serão discutidas na cúpula da UE nos dias 20 e 21 de outubro.

