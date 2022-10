Rosneft entra no transporte de petróleo antes do embargo da UE – CMIO

A petrolífera russa Rosneft está expandindo seus negócios de fretamento de navios-tanque em uma tentativa de simplificar a entrega de petróleo aos clientes antes das sanções da UE, que incluem a proibição de segurar embarques de petróleo russos, informou a Reuters na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Antes das sanções, a Rosneft estava usando o esquema free-on-board (FOB) nas vendas de petróleo, oferecendo o petróleo no porto, enquanto o comprador tinha que fretar navios-tanque, pagar frete, seguro e custos de entrega. Anteriormente, a empresa tinha contratos de longo prazo com grandes grupos comerciais que cobriam a maior parte dos custos operacionais.

Mas com a proibição da UE de segurar petroleiros que transportam petróleo russo entrando em vigor em 5 de dezembro, os clientes estão pedindo à Rosneft que garanta a entrega no destino final e cubra as despesas de seguro e frete.

A Rússia ainda vende volumes substanciais de petróleo para a UE, mas assim que o embargo entrar em vigor, terá que redirecionar 25% de suas exportações de petróleo para novos mercados.

Dados do Refinitiv Eikon mostram que as exportações marítimas de petróleo russo dos Urais para a Ásia já aumentaram seis vezes em janeiro-setembro em comparação com o mesmo período de 2021. A Índia aumentou suas compras de petróleo em 13,5 vezes ano a ano nos primeiros oito meses deste ano. A China, por sua vez, tornou-se o maior importador de petróleo russo entre maio e julho de 2022.

Ao oferecer serviços de frete, a Rosneft ajudará os clientes de regiões não sujeitas a sanções a receber suprimentos de petróleo sem atrasos, já que muitos deles não conseguem lidar com frete e remessa.

