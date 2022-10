Inflação no Reino Unido volta a dois dígitos — CMIO

A crise do custo de vida piorou em setembro com o aumento dos preços dos alimentos e da habitação, diz o Escritório de Estatísticas Nacionais

Os preços ao consumidor no Reino Unido atingiram um pico de 40 anos em setembro, após uma ligeira queda no mês anterior, de acordo com estimativas publicadas na quarta-feira pelo Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido.

“O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 10,1% nos 12 meses até setembro de 2022, ante 9,9% em agosto e retornando à alta recente de julho,”, disse o ONS em um comunicado de imprensa.

Segundo a agência, o aumento dos custos com alimentação, transporte, habitação e serviços domésticos foram os maiores fatores que contribuíram para a inflação no mês passado. Os preços dos alimentos, em particular, aumentaram 14,6% em relação ao ano anterior, enquanto os custos de transporte aumentaram 10,9% em relação a 2021. O custo de bens de consumo e móveis também aumentou 10,8%.

Os preços dos combustíveis em setembro ainda subiram no ano em impressionantes 26,5%, mas menores em comparação com os 32,1% de agosto.

Analistas consultados pela CNBC dizem que os últimos dados de inflação afetarão a abordagem do Banco da Inglaterra em relação à política monetária no curto prazo. O novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, disse recentemente que “ajuda para os mais vulneráveis” será uma prioridade para o governo lidar com as altas taxas de inflação, juntamente com “proporcionando maior estabilidade econômica e impulsionando o crescimento de longo prazo que ajudará a todos.”

Ao assumir o cargo, Hunt reverteu a maioria dos cortes de impostos introduzidos por seu antecessor, Kwasi Kwarteng, no final do mês passado. Os cortes causaram uma reviravolta no mercado, fizeram a libra esterlina despencar e foram duramente criticadas tanto pelo parlamento do Reino Unido quanto pelo público. A situação forçou Kwarteng a renunciar e a primeira-ministra Liz Truss a se desculpar por “erros” em sua nova política econômica. A reversão das medidas por Hunt aumenta a perspectiva de o Banco da Inglaterra desacelerar seus aumentos nas taxas de juros, dizem analistas.

