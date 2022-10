EUA podem vender mais petróleo de reservas estratégicas – mídia — CMIO

Com os preços dos combustíveis subindo antes das eleições de meio de mandato, a Casa Branca está se esforçando para derrubá-los

O governo Biden planeja liberar pelo menos mais 10 a 15 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo dos EUA (SPR) em um esforço para estabilizar os mercados e reduzir os preços dos combustíveis, informou a Bloomberg na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O programa de liberação de 180 milhões de barris da SPR que começou em maio está expirando, mas os preços dos combustíveis nos EUA continuam subindo. O anúncio do presidente Joe Biden da última parcela de 14 milhões de barris é esperado esta semana antes das eleições parlamentares do próximo mês.

“O governo tem uma pequena janela antes das eleições de meio de mandato para tentar baixar os preços dos combustíveis, ou pelo menos demonstrar que está tentando”. A Reuters citou uma fonte familiarizada com o assunto.

Biden disse na semana passada que os preços da gasolina estão muito altos e que ele “Continue trabalhando para derrubá-lo.” O aumento dos custos de combustível no varejo, que em grande parte causa um aumento geral de preços, levou a inflação nos EUA ao nível mais alto em décadas.

De acordo com a Bloomberg, funcionários do Departamento de Energia e da Casa Branca realizaram reuniões com empresas como ExxonMobil e Conoco Philips a portas fechadas para incentivar a produção adicional de petróleo.

Além de baixar os preços, o governo dos EUA também está conversando com as empresas petrolíferas sobre a criação de demanda de longo prazo para os produtores.













O nível de estoques na SPR caiu de 640 milhões de barris quando o presidente Biden assumiu o cargo para 450 milhões de barris – o menor em cerca de 40 anos, segundo estimativas da OilPrice.com.

A maior queda foi registrada este ano e, segundo uma fonte da Reuters, o governo poderia vender mais 40 milhões de barris da SPR.

O governo dos EUA teria indicado que a exploração adicional das reservas estratégicas poderia estar ligada a uma recente decisão da OPEP + de cortar a produção de petróleo.

