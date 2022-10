Generais aposentados dos EUA trabalharam para os sauditas – WaPo – CMIO

Pelo menos 15 generais e almirantes aposentados dos EUA receberam pagamentos exorbitantes do Ministério da Defesa saudita desde 2016, de acordo com um relatório do Washington Post publicado na terça-feira.

Mais de 500 ex-militares aconselharam governos estrangeiros em acordos que às vezes pagam significativamente mais do que o salário anual máximo de um general de quatro estrelas, de US$ 203.698, disse o jornal.

A lei federal exige que militares aposentados obtenham autorização do governo para receber qualquer tipo de financiamento ou presentes de governos estrangeiros ou empresas estatais. No entanto, é em grande parte uma formalidade e as aprovações são “quase automático”, com 95% dos pedidos deferidos, segundo o Post.

O ex-diretor da NSA Keith Alexander recebeu uma quantia que foi redigida do relatório para ajudar a construir e administrar o primeiro programa de treinamento universitário para guerra cibernética na Arábia Saudita em 2018. Alexander trabalhou com Saud al-Qahtani, uma figura influente que supervisionou a vigilância dos críticos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, incluindo o ex-colaborador da WaPo assassinado Jamal Khashoggi.

Qahtani foi sancionado pelo Tesouro dos EUA em 2018 por supostamente participar da operação que levou à morte de Khashoggi, mas, apesar disso, Alexander foi autorizado a trabalhar para ele.













O ex-conselheiro de segurança nacional de Obama, James Jones, fez consultoria de segurança para Riad a partir de 2016. Um dos quatro ex-chefes que ele trouxe, o general de quatro estrelas da Força Aérea Charles Wald, insistiu que eles estavam ajudando os sauditas a se tornarem militarmente autossuficientes para que os EUA puderam sair de Riad e disseram ao Post que haviam feito “progresso mensurável” com reformas enquanto ele estava lá.

Ainda assim, disse ele, estava feliz em partir. Enquanto um porta-voz de Jones afirmou na época que o general estava “horrorizado” pelo assassinato de Khashoggi e que seu contrato expiraria em breve, a empresa de segurança de Jones teria expandido sua parceria com o Ministério da Defesa saudita.

O Post encontrou pelo menos 20 funcionários aposentados que nem mesmo conseguiram a aprovação do governo para trabalhar para os militares sauditas por meio das empresas de consultoria de Jones. Não há penalidade criminal para contornar este regulamento, e alguns empreiteiros militares não precisam de autorização.

Embora esses acordos existam há anos, a Arábia Saudita está atualmente sob ataque por sua recusa em recuar em um corte na produção de petróleo, apesar da pressão de Washington.

O governo Biden ameaçou “reavaliar” seu relacionamento com Riad, acusando os sauditas de ajudar a Rússia a financiar sua operação militar na Ucrânia, não pelo menos adiando o corte – o que atrasaria o aumento de 10% nos preços do gás que provavelmente ocorreria até depois das eleições de meio de mandato dos EUA.