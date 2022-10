Fonte chave do ‘Russiagate’ vence batalha judicial – CMIO

O caso surgiu de alegações de má conduta oficial durante a investigação do FBI sobre a eleição presidencial de 2016

A principal fonte do controverso “dossiê Steele” – um documento reunido por um ex-espião britânico que alegou ligações ilícitas entre o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e o governo russo – foi absolvido de várias acusações de perjúrio.

O cidadão russo Igor Danchenko foi considerado inocente na terça-feira após quase dez horas de deliberação dos jurados, que concluíram que o analista de políticas não mentiu para agentes federais durante sua investigação sobre a campanha de Trump em 2016 e suas supostas conexões com o Kremlin.

Os promotores alegaram que Danchenko forneceu informações falsas ao FBI em 2017, quando a agência analisava o infame dossiê compilado pelo ex-agente de inteligência do Reino Unido Christopher Steele, que foi criado como pesquisa de oposição para a candidata presidencial fracassada e ex-secretária de Estado Hillary Clinton. O documento continha uma série de alegações sobre Trump e seus supostos laços com Moscou, mas permanece quase totalmente sem fundamento, apesar de uma longa investigação federal.













O caso contra Danchenko centrou-se em grande parte em suas negociações com Sergey Millian, um empresário nascido na Bielorrússia que alegou ter laços com a campanha de Trump. Embora Danchenko tenha admitido ao FBI que passou informações para Steele, ele disse que Millian era a fonte final das alegações mais explosivas do dossiê Trump-Rússia, afirmando que discutiram o assunto durante uma série de ligações e e-mails.

No entanto, os promotores acusaram Danchenko de mentir sobre seus contatos com Millian, dizendo que não havia evidências de que as ligações ou e-mails ocorreram, e o acusaram de cinco acusações criminais em novembro de 2021.

Uma dessas acusações foi retirada por um detalhe técnico na semana passada. A promotoria alegou que Danchenko mentiu para o FBI quando alegou que nunca “falou” ao executivo de relações públicas Charles Dolan sobre o dossiê, citando trocas de e-mails entre os dois homens. No entanto, o juiz do Tribunal Distrital Anthony Trenga concluiu que as comunicações eletrônicas não equivalem a ‘falar’ e, portanto, descartou a acusação de acordo com uma moção da defesa de Danchenko.

Embora o dossiê Trump-Rússia não pudesse ser corroborado pelo FBI, e a agência parecesse ter boas razões para considerar o documento não confiável desde o início, os agentes federais citaram o trabalho de Steele para obter um mandado para vigiar o assessor de campanha de Trump, Carter Page. A agência foi criticada por Trump e seus aliados, que afirmam que o ex-presidente foi alvo de uma investigação politizada e uma campanha oficial de difamação.













Enquanto ainda estava no cargo, Trump nomeou o conselheiro especial John Durham para investigar uma possível má conduta do FBI durante sua investigação sobre sua corrida presidencial de 2016. Foi a equipe de Durham que apresentou acusações contra Danchenko, além do ex-advogado do FBI Kevin Clinesmith e do advogado de segurança cibernética Michael Sussmann. Clinesmith se declarou culpado de forjar um e-mail vinculado ao aplicativo de vigilância para Page, mas não recebeu pena de prisão, enquanto Sussman foi absolvido das acusações de declarações falsas no início deste ano.

Durham abordou o veredicto de terça-feira em um breve comunicado, dizendo “Embora estejamos desapontados com o resultado, respeitamos a decisão do júri e agradecemos por seu serviço.”

“Também quero reconhecer e agradecer aos investigadores e à equipe de promotoria por seus esforços dedicados em buscar a verdade e a justiça neste caso”. ele adicionou.