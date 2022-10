Coreia do Norte dispara artilharia perto da fronteira — CMIO

A Coreia do Norte disparou centenas de tiros de artilharia no mar perto de uma zona tampão estabelecida com o Sul, chamando a ação de “aviso grave” para Seul depois de lançar grandes exercícios militares programados para continuar durante a semana.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano disse que Pyongyang lançou cerca de 100 projéteis na costa oeste e outros 150 no leste na terça-feira, observando que eles desembarcaram fora de suas águas territoriais, mas dentro de uma fronteira marítima estabelecida em 2018 para evitar incidentes entre os dois. lados.

“Pedimos fortemente que a Coreia do Norte interrompa imediatamente suas ações”. disseram os militares em um comunicado na quarta-feira, acrescentando “As provocações contínuas da Coreia do Norte são ações que minam a paz e a estabilidade da Península Coreana e da comunidade internacional.”

O bombardeio marcou a segunda vez que a Coreia do Norte disparou contra a zona de amortecimento na semana passada, com a RPDC desencadeando uma demonstração de força semelhante na sexta-feira passada, quando lançou cerca de 170 rodadas de artilharia, bem como um míssil balístico de curto alcance, e disparou vários aviões de guerra.













Em comentários posteriormente divulgados pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA), estatal norte-coreana, um oficial militar não identificado disse que a manifestação pretendia enviar uma mensagem a Seul.

“Para enviar uma advertência grave mais uma vez, certificou-se de que [Korean People’s Army] unidades nas frentes leste e oeste conduziram um fogo de advertência ameaçador em direção aos mares leste e oeste na noite de 18 de outubro, como uma poderosa contramedida militar”, disse o funcionário, condenando a Coreia do Sul “exercício de guerra contra o Norte”.

Seul iniciou seu exercício militar anual ‘Hoguk’ na segunda-feira, que autoridades disseram ser projetado para melhorar a capacidade do país de repelir ameaças de mísseis norte-coreanos. O exercício terminará no sábado e segue uma enxurrada de atividade militar da Coreia do Sul nas últimas semanas, que incluiu operações conjuntas com os EUA e o Japão.

Esses exercícios ocorrem em meio a escaladas significativas na Península Coreana, com a RPDC realizando um número recorde de testes de mísseis em 2022, após vários anos de relativa calma. Além dos testes de armas, o Norte anunciou recentemente que realizou um exercício simulando o carregamento de ogivas nucleares táticas em um silo escondido abaixo de um reservatório, parte de uma série de exercícios lançados em setembro para garantir a prontidão de suas forças nucleares.