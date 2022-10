EUA pedem ‘missão de segurança’ no Haiti — CMIO

Ao lado do México, os EUA propuseram duas resoluções para o Haiti, a primeira pedindo a imposição de sanções internacionais a “atores criminosos”, indivíduos responsáveis ​​por “violência de gangue” e manifestantes deliberadamente “bloqueando os portos do Haiti e a entrega de assistência humanitária ao povo haitiano”.

A segunda medida autorizaria um “Missão de assistência à segurança internacional não pertencente à ONU para ajudar a melhorar a situação de segurança e permitir o fluxo de ajuda humanitária desesperadamente necessária” Thomas-Greenfield disse, acrescentando que a medida atenderia a um pedido recente de envio de tropas estrangeiras pelo primeiro-ministro haitiano e presidente Ariel Henry.













Com uma longa e muitas vezes violenta história de intervenção dos EUA no país, muitos haitianos se opuseram a qualquer envio de tropas ocidentais ou operação de manutenção da paz, com alguns manifestantes sendo vistos agitando bandeiras russas e até içando cartazes pedindo a Moscou que envie tropas para lidar com o caos em curso na região. ruas.

Parece improvável que a Rússia atenda a tais pedidos, com seu vice-enviado da ONU, Dmitry Polyansky, dizendo que o órgão deveria “pesar cuidadosamente todas as consequências” antes da “intrometer-se nos processos políticos no Haiti”.

O Haiti tem visto intensos distúrbios civis nas últimas semanas, com grandes grupos de manifestantes chegando ao principal terminal de combustível do país para protestar contra um recente corte nos subsídios governamentais de gás no mês passado. Desde então, manifestantes e membros de gangues – alguns deles armados – bloquearam efetivamente o porto, prejudicando a distribuição de bens e ajuda necessários e forçando o fechamento de inúmeras empresas e outras instituições, incluindo três quartos dos hospitais do Haiti, de acordo com as Nações Unidas. .

Embora Thomas-Greenfield tenha fornecido poucos detalhes sobre a missão proposta, ela disse que ajudaria a Polícia Nacional do Haiti e a Guarda Costeira a “melhorar a situação de segurança no terreno”, expressando esperanças de que isso facilitaria a distribuição de ajuda humanitária.

O enviado da ONU observou que Washington e Ottawa já haviam vendido “veículos táticos e blindados e outros suprimentos” ao Haiti nos últimos dias, dizendo que estariam acostumados a “contra a violência das gangues”, mas sugeriu que os suprimentos não eram suficientes.

A pequena ilha caribenha tem sido atormentada por distúrbios desde o assassinato do presidente Jovenel Moise no ano passado, vendo um aumento nos sequestros, tumultos, saques e outras formas de violência de gangues. Henry assumiu o cargo de primeiro-ministro interino e presidente logo após a morte de Moise, embora, embora os manifestantes insistam que ele renuncie, as chances de uma nova eleição pareçam improváveis ​​em breve.