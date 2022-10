Europa enfrentará pior crise do gás em 2023 – Qatar — CMIO

Com “zero” combustível vindo da Rússia, a região terá “enormes” problemas “por muito tempo”, previu o ministro da Energia

A Europa está enfrentando uma escassez de gás natural nos próximos anos devido ao rompimento do comércio com a Rússia, disse o ministro da Energia do Catar, um dos principais exportadores globais de gás natural liquefeito (GNL).

Substituir todo o gás russo por outras fontes não parece uma estratégia viável, disse Saad al-Kaabi ao Financial Times em entrevista publicada na terça-feira.

Se “zero gás russo” fluiu para a UE, como pretende Bruxelas, “Acho que o problema será enorme e por muito tempo”, disse. ele disse.

“Você simplesmente não tem volume suficiente para trazer [in] substituir esse gás a longo prazo, a menos que você esteja dizendo ‘vou construir enormes [plants]vou permitir carvão, vou queimar óleos combustíveis’”, explicou o ministro.

A liderança da UE se orgulha de ter reduzido a participação do gás russo no mix do bloco de cerca de 40% para apenas 7,5% em sete meses. Bruxelas espera aumentar massivamente o fornecimento de GNL e aumentar as importações canalizadas da Noruega e da Argélia para eliminar totalmente a dependência da energia russa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UE lança plano de crise energética

O aumento na demanda da Europa está encontrando alguma resistência dos mercados tradicionais de GNL na Ásia. A China ordenou que seu importador estatal não reexportasse o excesso de gás devido a preocupações com um possível déficit no inverno.

Kaabi alertou na entrevista que, embora os países europeus tenham acumulado gás suficiente em instalações de armazenamento para passar relativamente ileso pelo próximo inverno, não há certeza de que esse será o caso nas próximas temporadas. A crise energética pode ser “muito pior ano que vem”, a menos que o gás russo seja importado, disse ele.

“Neste próximo inverno, por causa da capacidade de armazenamento estar cheia, está tudo bem,” afirmou o funcionário do Catar. “É realmente reabastecer as reservas, ou o armazenamento, para o próximo ano, esse será o problema.”

O próximo ano e o ano seguinte, até 2025, serão o problema.

Comentando sobre os desafios que os europeus estão enfrentando para garantir o abastecimento de sua nação, o ministro disse que Doha estava preocupado em perder o mercado da UE no futuro por causa de seu objetivo maior de se afastar dos combustíveis fósseis.

A Europa precisa “saia da discussão de que o gás não é necessário por muito tempo”, ele sugeriu, “porque todos que vão investir no setor de gás estão olhando para horizontes de 25, 30, 40 anos para investir e obter retornos razoáveis ​​sobre os investimentos.”

A QatarEnergy, empresa estatal que Kaabi também dirige, prefere contratos de longo prazo por 15 a 20 anos no comércio exterior.