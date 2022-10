Coreia do Norte dispara mais de 100 projéteis na fronteira e envia alerta à Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou centenas de tiros de artilharia no mar perto da zona-tampão estabelecida com o Sul , chamando a medida de “alerta grave” para Seul depois de esta lançar grandes exercícios militares programados para continuar durante a semana.

“Apelamos fortemente à Coreia do Norte que interrompa imediatamente suas ações”, disseram os militares em comunicado nesta quarta-feira (19), acrescentando que “as provocações contínuas da Coreia do Norte são ações que minam a paz e a estabilidade da península coreana e da comunidade internacional”.

Coreia do Norte conduz cerca de 170 disparos de artilharia em direção ao mar do Japão, diz mídia

“A fim de enviar um alerta grave mais uma vez, ele garantiu que as unidades [do Exército Popular da Coreia] nas frentes leste e oeste conduzissem um fogo de advertência ameaçador para os mares leste e oeste na noite de 18 de outubro, como uma poderosa contramedida militar”, disse o funcionário, condenando o “exercício de guerra da Coreia do Sul contra o Norte”.

Seul iniciou seu exercício militar anual Hoguk na segunda-feira (17), que autoridades disseram ser destinado a melhorar a capacidade do país de repelir ameaças de mísseis norte-coreanos. O exercício vai terminar no sábado (22) e se segue a uma enxurrada de atividade militar da Coreia do Sul nas últimas semanas, que incluiu operações conjuntas com os EUA e o Japão.