UE quer impor sanções contra desenvolvedor de drones iranianos, revela Bloomberg

De acordo com a mídia, a empresa Shahed Aviation Industries é responsável pelo projeto e fabricação dos drones Shahed, que, de acordo com a fonte da agência Bloomberg, foram fornecidos para as tropas russas e usados na operação militar especial. Porém, o porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, disse na terça-feira (18) que o Kremlin não possui informações sobre a importação ou o uso de drones militares iranianos, e aconselhou a encaminhar a pergunta ao Ministério da Defesa.