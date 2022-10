Austrália investiga relatos de ex-pilotos treinando militares chineses — CMIO

O ministro da Defesa ordenou verificações sobre se os australianos foram recrutados por Pequim

O Ministério da Defesa da Austrália lançou uma investigação após um relatório de que alguns de seus pilotos militares aposentados podem ter sido contratados pelo Exército de Libertação Popular da China (PLA). A investigação ocorre depois que preocupações semelhantes foram expressas pelo governo britânico.

“Eu ficaria profundamente chocado e perturbado ao saber que havia funcionários que estavam sendo atraídos por um salário de um estado estrangeiro acima de servir seu próprio país”, disse. O ministro da Defesa, Richard Marles, disse em um comunicado na quarta-feira.

O líder da oposição e ex-ministro da Defesa, Peter Dutton, disse que também foi “alarme” pela perspectiva e instou Marles a alterar a lei para impedir tais atividades.

“Se há um buraco na legislação agora, a coalizão [of opposition parties] apoiará uma mudança que irá apertá-lo”, disse Duton.

Ele adicionou: “Não podemos permitir que nossos segredos e nossas metodologias sejam entregues a outro país e particularmente à China sob o presidente Xi.”













As preocupações foram levantadas depois que vários meios de comunicação relataram que até 30 ex-pilotos britânicos foram recrutados para treinar pessoal do PLA. A Reuters citou um membro australiano não identificado da Society of Experimental Test Pilots (SETP) dizendo que Pequim está tentando atrair pilotos do Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e EUA.

O Ministério da Defesa britânico disse na terça-feira que “claramente corrói a vantagem de defesa do Reino Unido” quando ex-pilotos fornecem treinamento para o PLA. O ministério acrescentou que irá alterar os acordos de confidencialidade para adicionar mais “alavancas contratuais para evitar que indivíduos violem a segurança”.

A Força de Defesa da Nova Zelândia (NZDF) disse em comunicado à mídia na quarta-feira que quatro de seus ex-pilotos estavam trabalhando para a Test Flying Academy of South Africa (TFSA), que supostamente estaria envolvida no recrutamento de instrutores para os militares chineses. . Um porta-voz da NZDF explicou que os pilotos aposentados são livres para procurar emprego em outro lugar, mas devem ter em mente que sua decisão pode levar a “repercussões” sobre qualquer emprego futuro com a força.

O South China Morning Post informou este mês que Pequim precisava de pelo menos 200 pilotos qualificados para seus porta-aviões.