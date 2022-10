Os democratas dos EUA podem pressionar o suficiente para ganhar as eleições iminentes? — CMIO

Com os eleitores sentindo o aperto econômico pior do que nunca, os democratas estão mudando seu foco para a justiça social

Faltando poucas semanas para as eleições de meio de mandato, os democratas se encontram no comando de um país com inflação descontrolada, crimes de rua implacáveis ​​e reservas de energia cada vez menores. Eles podem alavancar questões de justiça social para fazer os eleitores americanos esquecerem suas dores e votarem no azul?

Se a recente deserção de Tulsi Gabbard do Partido Democrata provou alguma coisa, foi que há um limite definido para o quanto até mesmo os mais ardentes apoiadores vão sacrificar em nome do ‘bem maior’. Para esse fim, o governo Biden – confiando na ciência, como sempre – apresentou a ameaça das mudanças climáticas como motivo para redefinir toda a economia dos EUA.

Em seu primeiro dia no cargo, Biden cancelou o oleoduto Keystone, fechou campos de petróleo no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico e estrangulou o financiamento de empresas de energia para salvar o planeta da combustão espontânea. Mas, como um homem que não sabe nada até mesmo sobre simples damas, para não mencionar o xadrez 3D, as tecnologias verdes que prometem tornar o capitalismo um empreendimento sustentável levarão anos para serem colocadas online. Essa grave falta de previsão colocou os EUA de volta à mercê dos países produtores de petróleo.













Em um esforço para evitar uma explosão em novembro devido ao aumento dos preços do gás, Biden foi forçado a caçar reservas em lugares como Irã, Arábia Saudita e Venezuela, países que os EUA nunca param de dar palestras por suas violações de direitos humanos.

“O público americano sente repulsa ao assistir a teatralidade patética de Biden sobre o petróleo global implorando para ajudar a si mesmo nas eleições de meio de mandato”. escreveu o historiador e comentarista político Victor David Hanson. “Eles estão envergonhados que seu país recentemente autônomo de energia está agora implorando a regimes não democráticos por cada gota de seu petróleo, a ponto de ameaçar antigos aliados e persuadir os atuais inimigos.”

Todos os setores da economia dos EUA – alimentos, energia, transporte e abrigo – estão experimentando uma inflação vertiginosa que pode ser rastreada até a bomba de gasolina. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a inflação subiu 8,2% ano a ano em setembro. Esse é o 19º mês consecutivo de inflação acima da meta de inflação arbitrária de 2% do Fed. Como o aumento de setembro mantém a inflação de preços perto das máximas de 40 anos, 10,2% (13,5 milhões) das famílias norte-americanas tiveram “insegurança alimentar” em algum momento do ano passado. E a situação só promete piorar. O Wall Street Journal colocou a probabilidade de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses em 63%.

O dilema para os democratas agora é como conquistar a vitória em novembro em um momento em que os eleitores americanos estão sentindo o aperto econômico mais forte do que nunca. Uma maneira é fazer com que um número suficiente de americanos deixe de lado sua própria dor pessoal em favor de questões perenes que há muito torturam o mundo da política dos EUA – como o aborto.

Em junho, a Suprema Corte revogou Roe v. Wade, a decisão histórica que estabeleceu o direito constitucional ao aborto desde 1973, proporcionando assim aos democratas um bom desvio de uma economia em ruínas.

Metade dos eleitores norte-americanos dizem que estão mais motivados a votar nas eleições de meio de mandato por causa da decisão da Suprema Corte, de acordo com uma pesquisa realizada pela Kaiser Family Foundation. Três quartos dos que afirmam que a decisão os motiva dizem que pretendem apoiar candidatos que apoiam o direito ao aborto, em comparação com 17% que planejam votar naqueles que querem restringir o acesso. Isso claramente funciona a favor dos democratas.













Outra maneira de reunir os democratas nas urnas é por meio do movimento LGBTQ+, que ganhou força considerável desde que Biden chegou ao poder. Da questão da literatura transgênero nas escolas à Drag Queen Story Hour na biblioteca pública, os americanos estão divididos sobre questões sexualmente carregadas como nunca antes. De fato, dada a extrema volatilidade do assunto, que enfureceu milhões de americanos de mentalidade conservadora, não é de forma alguma certo que essa questão cairá a favor da esquerda nas urnas.

Finalmente, talvez a questão mais importante de todas seja o apoio eterno de Washington à Ucrânia em sua batalha contra a Rússia. O governo Biden já enviou bilhões de dólares em armas para Kiev, enquanto os recentes comentários do presidente dos EUA sobre o risco de um “Armagedom” nuclear não esfriaram o apoio ao esforço de guerra, especialmente entre os democratas.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos mostra que 53% dos americanos disseram que apoiam o apoio dos EUA à Ucrânia “até que todas as forças russas sejam retiradas”. O número chega a 66% entre os entrevistados democratas e 51% entre os republicanos.

Embora todas as eleições nos EUA tendam a ser descritas como “importantes”, a característica única dessa disputa é que ela pode ser decidida não pelo que é do melhor interesse da América, como encontrar maneiras de sustentar uma economia quebrada, mas o que está sendo pressionado por grupos de interesse especial e pessoas de fora , que inclui todos, desde transgêneros a migrantes ilegais a ativistas ucranianos. E um possível subproduto dessa vigília arraigada pode ser nada menos que a Terceira Guerra Mundial.