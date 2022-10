Crise energética europeia é ‘boa’ – Bill Gates – CMIO

A escassez de gás e o fornecimento inacessível farão com que os países mudem para as energias renováveis, disse o bilionário

A crise de abastecimento e acessibilidade de gás da Europa é, na verdade, “bom para o longo prazo”, disse o cofundador da Microsoft, Bill Gates, à CNBC na terça-feira. Ele explicou que, em última análise, forçaria o continente a adotar as energias renováveis, acrescentando que “as pessoas não vão querer ser dependentes do gás natural russo.”

Gates reconheceu que o público “ficou um pouco otimista sobre a rapidez com que a transição [to renewables] poderia ser feito”, admitindo a necessidade de encontrar “fontes de hidrocarbonetos não russas.”

Elaborando sobre o assunto, o fundador do fundo de capital de risco orientado para o clima, Breakthrough Energy Ventures, publicou um ensaio intitulado ‘State of the Energy Transition’ em seu blog no mesmo dia. Falando sobre as emissões globais de gases de efeito estufa, Gates observou que o objetivo final de ir “de 51 bilhões de toneladas por ano para zero” deve ser alcançado “nas próximas três décadas.”













O bilionário insistiu que não seria certo “drenar todo o dinheiro de [fossil fuel] setores,” Porque “é assim que as pessoas trabalham hoje, é assim que as pessoas evitam morrer de frio no inverno.” No entanto, ele disse, não se pode confiar nos mercados para avançar em direção às energias renováveis ​​por conta própria – um “plano” é preciso “para acelerar o processo.”

Descrevendo seu plano, ele disse que novas tecnologias para produzir energia limpa devem ser inventadas e ampliadas em um “feira” de maneira que não deixe os países em desenvolvimento na mão. Será necessário ajudar as pessoas a se ajustarem às novas circunstâncias financiando indústrias como a ‘ciência agrícola’, na qual Gates e sua Breakthrough Energy Ventures estão investindo.

A UE concordou recentemente em reduzir a demanda de gás em 15% neste inverno “a fim de se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de gás da Rússia.”

No início deste mês, no entanto, o regulador de gás natural da Alemanha revelou que o país havia usado 14,5% mais gás em setembro do que a média de cinco anos, alertando que uma escassez seria inevitável a menos que os consumidores reduzissem seu uso.