Hipocrisia com o Brasil? UE suspende discurso 'verde' e agora faz 'economia de guerra' com carvão

Agora, a dois meses do início do inverno, vivem uma crise energética e recorrem a combustíveis fósseis,para proteger a população na estação mais fria do ano.

Em uma guinada na política que previa o fim do uso do combustível fóssil no país até 2030 , a Alemanha anunciou, em julho, o aumento da produção das usinas a carvão.

De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), a Rússia foi a maior exportadora de gás para o continente europeu em 2021, com cerca de 45% das importações do combustível da União Europeia (UE) e quase 40% do seu consumo total.