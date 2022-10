Inflação sobe na zona do euro e no Reino Unido, enquanto Bruxelas avalia novas sanções à Rússia

Os maiores aumentos de preços foram no setor de energia, em 40,7% – previsivelmente, uma vez que as sanções às importações russas de gás, petróleo e carvão impulsionaram a crise europeia do custo de vida – seguido por alimentos, processados e não processados, com cerca de 11,8% no total. As sanções à Rússia e o conflito na Ucrânia interromperam as exportações de grãos, sementes oleaginosas e fertilizantes das principais regiões produtoras.