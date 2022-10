Ministro das Relações Exteriores demitido por votação na Rússia – Reuters – CMIO

O líder de Madagascar demitiu seu principal diplomata, supostamente por agir sem permissão na ONU

O presidente de Madagascar, Andriy Rajoelina, demitiu seu ministro das Relações Exteriores, Richard Randriamandrato, por um voto contra a Rússia na ONU, informou a Reuters na quarta-feira, citando duas autoridades não identificadas.

O país votou junto com outras 142 nações para condenar Moscou pela “anexação ilegal” das antigas regiões ucranianas durante uma votação na Assembleia Geral da ONU na semana passada. Madagascar havia se abstido anteriormente de votar nas resoluções da ONU relacionadas à crise da Ucrânia, pois Rajoelina optou por manter a neutralidade e o não alinhamento no conflito.

A última resolução negou o reconhecimento dos referendos públicos de setembro nos quais os moradores de quatro regiões do leste da Ucrânia – Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporozhye – votaram esmagadoramente para se juntar à Rússia. A votação da semana passada na ONU ocorreu depois que a Assembleia Geral recusou um pedido da Rússia para usar cédulas secretas em meio à pressão dos EUA e seus aliados para se juntar a eles na repreensão a Moscou.













Como muitas outras nações africanas, Madagascar resistiu à pressão ocidental para tomar partido no conflito Rússia-Ucrânia. Mais da metade dos 35 países que se abstiveram da votação da Assembleia Geral da semana passada eram africanos. A Rússia juntou-se à Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Nicarágua na votação contra a resolução.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa está entre os críticos mais veementes das táticas de pressão de Washington. Durante uma visita à Casa Branca no mês passado, ele pediu às autoridades americanas que não “punir” nações africanas coagindo-as a romper relações com a Rússia. “Não devemos ser informados por ninguém com quem possamos nos associar”, disse Ramaphosa, que afirmou no início deste ano que a crise na Ucrânia poderia ter sido evitada se a Otan tivesse atendido os alertas contra sua expansão para o leste.

Madagascar mantém relações diplomáticas com Moscou desde 1972. O país chegou a um acordo para fortalecer seus laços de defesa com a Rússia em março, um mês após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia. O acordo inclui vendas de armas, treinamento militar, manutenção de equipamentos e co-desenvolvimento de produtos de defesa.