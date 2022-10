Moscou pede que EUA sigam exemplo russo e destruam arsenal de armas químicas

O apelo russo foi feito por Konstantin Vorontsov, vice-diretor do Departamento para Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no Primeiro Comitê da Assembleia Geral da ONU. Ele pediu aos Estados Unidos que sigam o exemplo russo e eliminem seus estoques de armas químicas.