Ministra do Interior do Reino Unido renuncia, e Liz Truss sofre nova derrota política

Ao renunciar ao cargo de ministra do Interior, Suella Braverman citou uma violação das regras e preocupações com a direção do governo. Em uma carta de demissão publicada em suas redes sociais, Braverman disse: “É com grande pesar que estou escolhendo apresentar minha demissão “.

De acordo com o jornal The Guardian, Truss cancelou uma visita planejada a uma empresa de tecnologia de defesa para falar com Braverman em uma reunião no Parlamento do Reino Unido. A decisão de demitir a ministra do Interior foi impulsionada pelo novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, observou o jornal, citando fontes no governo.