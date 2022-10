BERLIM, 19 de outubro – RIA Novosti. Devido à inflação e ao aumento dos preços dos alimentos, a Friburgo alemã fará alimentos para crianças nas escolas primárias e jardins de infância apenas vegetarianos, disseram as autoridades da cidade.

Note-se que as primeiras escolas primárias e jardins de infância da cidade ofereciam duas opções de menus de almoço, e os pais podiam escolher uma refeição com carne e peixe ou uma opção vegetariana para os seus filhos.

“Ontem, a Câmara Municipal decidiu oferecer apenas um menu vegetariano a partir do ano letivo 2023/2024. O pré-requisito para esta decisão foi o aumento dos preços dos alimentos devido à inflação”, disse quarta-feira o portal da prefeitura.

Fica esclarecido que Friburgo quer continuar a oferecer refeições de alta qualidade às crianças, e outros ajustes precisam ser feitos para evitar um aumento ainda maior no custo das refeições.

“Ao oferecer apenas uma opção de cardápio, a carga administrativa e o esforço necessário para servir as refeições serão reduzidos, reduzindo assim os custos”, explicou a prefeitura.

No entanto, acrescentaram que esta decisão não está relacionada com a proibição da carne nas escolas e jardins de infância. As crianças poderão continuar a trazer sanduíches de salsicha e podem continuar a grelhar salsichas nas festas da escola.