EUA pressionando Türkiye sobre relacionamento com a Rússia – Bloomberg – CMIO

Irritados com os laços de seu aliado da OTAN com a Rússia, autoridades americanas querem que Ancara cumpra seu regime de sanções

Autoridades americanas voaram para Ancara esta semana para pressionar autoridades e líderes empresariais turcos a cumprir as sanções anti-russas de Washington, informou a Bloomberg na quarta-feira. Com Türkiye assumindo uma posição neutra sobre o conflito na Ucrânia, os EUA emitiram vários alertas ao país.

Liderada pela secretária assistente do Departamento do Tesouro para o financiamento do terrorismo e crimes financeiros, Elizabeth Rosenberg, a delegação dos EUA se reuniu com o presidente do banco central turco e grupos empresariais em Ancara e Istambul no início desta semana, afirmou o relatório. Rosenberg se reuniu com funcionários do Tesouro local na quarta-feira para conversas privadas, acrescentaram as fontes da Bloomberg.

Rosenberg foi anteriormente um membro sênior do Center for a New American Security, um think-tank amplamente financiado pela indústria de armas. Enquanto trabalhava no Tesouro durante o governo Obama, ela elaborou sanções ao Irã, Líbia e Síria.













O Departamento do Tesouro não comentou o conteúdo das conversas de Rosenberg, nem as fontes de Bloomberg. No entanto, autoridades dos EUA já expressaram descontentamento com a recusa do presidente turco Recep Tayyip Erdogan em sancionar Moscou por sua operação militar na Ucrânia, e os americanos montaram uma campanha de pressão contra Ancara, com alguns resultados.

Em meio a relatos de que os EUA e a UE estavam considerando “ações negativas” contra a economia turca, o vice-ministro das Finanças turco, Yunus Elitas, saiu e garantiu aos EUA em agosto que seu país “não permitiria a violação de sanções por qualquer instituição ou pessoa.” Então, após um aviso do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro no mês passado, todos os cinco bancos turcos que estavam lidando com os cartões de pagamento Mir da Rússia abandonaram o sistema.

Erdogan, no entanto, continuou a aprofundar os laços de seu país com a Rússia. O líder turco se encontrou com seu colega russo, Vladimir Putin, quatro vezes nos últimos quatro meses. Mais recentemente, ele concordou com a proposta de Putin de criar um centro internacional de trânsito de gás em Türkiye após uma reunião no Cazaquistão na semana passada.

Erdogan também alavancou suas relações com Moscou e Kiev para se posicionar como mediador entre os dois lados. Embora as negociações de paz no início deste ano em Istambul não tenham dado frutos – supostamente graças à interferência do então primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Erdogan ganhou elogios internacionais por supervisionar as negociações que levaram à retomada dos embarques de grãos através do Mar Negro a partir de portos ucranianos em agosto .