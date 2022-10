Em sua opinião, as medidas de segurança intensificadas estão sendo adotadas em face dos métodos abertamente terroristas de Kiev, incluindo o bombardeio de áreas civis, ataques de sabotagem e assassinatos de funcionários. A decisão de Moscou de introduzir a lei marcial foi projetada para combater as táticas cada vez mais desesperadas implementadas pelo governo apoiado pela OTAN em Kiev.

Ao falar sobre a situação na Ucrânia, Putin ressaltou que o regime de Kiev recusou quaisquer negociações, continuando com seus ataques contra as novas regiões russas, inclusive usando métodos terroristas. “O regime de Kiev, como vocês sabem, se recusou a reconhecer a vontade popular , rejeitando quaisquer negociações”, destacou.

“Sob o ponto de vista estritamente militar, prevejo o acirramento dos combates, principalmente no sul, próximo a Kherson, cidade estratégica inclusive por sua conexão geográfica com a Crimeia”, concluiu.

Em 24 de fevereiro, Putin anunciou o início da operação especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia , durante a qual o Exército russo, junto com as forças das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a RPL e uma parte significativa da RPD, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie e uma parte da região de Carcóvia.

No fim de setembro, em referendos realizados na RPD, na RPL e nas regiões de Kherson e Zaporozhie, as populações locais decidiram, por ampla maioria, pela integração desses territórios à Federação da Rússia, formalizadas no último dia 30 e ratificadas pelo presidente russo no dia 5 deste mês.