Mídia: Trass previu um “dia infernal” por causa da conversa sobre um voto de desconfiança

Sob as regras do Partido Conservador, os parlamentares podem escrever para Brady pedindo um voto de desconfiança no líder do partido. Cerca de 15% dos deputados conservadores (aproximadamente 54 deputados) devem votar para iniciar uma votação. Após o anúncio de um voto de desconfiança, é realizada uma votação secreta de todos os parlamentares do Partido Conservador. Se o líder do partido ganhar a votação (com mais de 50% dos votos), ele permanece no cargo e recebe uma imunidade de um ano. Se ele perder, ele é forçado a renunciar e perder o direito de participar nas eleições de liderança subsequentes.