O CEO da Gazprom, Alexey Miller, explicou no domingo que seria possível redirecionar todo o fornecimento de gás interrompido devido à sabotagem dos oleodutos Nord Stream através de um hub turco.

“Estamos falando de todos aqueles volumes que perdemos devido a atos de terrorismo internacional nos oleodutos Nord Stream, então podem ser volumes significativos”, Miller disse em entrevista à Russia 1 TV, comentando sobre as perspectivas de criar esse tipo de instalação em Türkiye.

Miller destacou que a experiência da empresa na preparação do projeto do gasoduto South Stream pode ser valiosa. O projeto, que levaria cerca de 63 bilhões de metros cúbicos de gás russo anualmente através do Mar Negro para a Bulgária e para outros países da Europa, acabou sendo cancelado e substituído pelo TurkStream.

“Assim, mesmo se falarmos da documentação técnica da rota, tudo já foi feito para South Stream naquela época”, disse o CEO.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, propôs a construção de um importante centro de gás em Türkiye para lidar com suprimentos anteriormente direcionados pelos gasodutos Nord Stream. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan apoiou a ideia, acrescentando que ambos os líderes ordenaram que seus respectivos governos apresentassem planos de construção o mais rápido possível.

