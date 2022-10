China interrompe o fornecimento de energia para a UE – Bloomberg – CMIO

Temores sobre um déficit de inverno forçaram Pequim a interromper as exportações de GNL, reportagens da mídia

A China disse a seus importadores de gás estatais que parem de revender gás natural liquefeito (GNL) a compradores estrangeiros, pois o governo pretende garantir o suprimento do país para a temporada de aquecimento no inverno, informou a Bloomberg na segunda-feira.

Pessoas com conhecimento do assunto disseram à agência de notícias que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma pediu à PetroChina, Sinopec e CNOOC que mantenham seus suprimentos de inverno para uso doméstico. Embora as vendas tenham oferecido algum alívio aos compradores europeus, o rápido preenchimento dos estoques e os custos recordes de remessa também reduziram o apelo de reenviar o combustível, disseram as fontes.

A demanda doméstica por energia vinha caindo na China nos últimos meses, levando Pequim a revender o excesso de GNL no mercado global. Europa, Japão e Coréia do Sul estavam entre seus principais compradores.

Os dados mostram que, depois que a UE reduziu fortemente as compras de gás russo, as importações de GNL para o bloco aumentaram 60% em relação ao ano anterior, apesar de serem muito mais caras do que as entregas por gasoduto.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

No entanto, as previsões atuais de um pequeno déficit no fornecimento de gás provavelmente estimularam a decisão de Pequim, que prometeu manter as casas aquecidas neste inverno. No domingo, o presidente Xi Jinping abordou as preocupações de segurança energética durante seu discurso de duas horas.

De acordo com a Bloomberg, o movimento da China para garantir seu próprio suprimento pode drenar os embarques para a Europa e exacerbar a iminente crise de energia da região neste inverno. “A China mantém grandes contratos para comprar GNL de exportadores como os EUA, com os comerciantes do país asiático desviando parte desse fornecimento para a Europa este ano em meio à demanda sem brilho em casa”. os relatórios de saída.

