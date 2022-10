Previsão de recessão nos EUA atinge 100% – Bloomberg – CMIO

Uma desaceleração econômica é quase certa nos próximos 12 meses, mostra um modelo construído por economistas

A economia dos EUA tem 100% de certeza de entrar em recessão nos próximos 12 meses, de acordo com um modelo econômico elaborado por dois economistas da Bloomberg e baseado em 13 indicadores financeiros não especificados.

Na segunda-feira, a agência informou que a desaceleração aparentemente inevitável pode vir ainda mais cedo do que isso – o modelo retornou 73% de chance de chegar em 11 meses e 25% de chance de chegar em dez.

Esses resultados foram significativamente mais sombrios do que da última vez que a Bloomberg executou o modelo, quando previu uma recessão dentro do ano com apenas 65% de certeza. É definitivamente mais sombrio do que as previsões do presidente Joe Biden, que insistiu que os EUA evitarão a recessão que muitos economistas parecem pensar que está à espreita ao virar da esquina. Se houver recessão, diz Biden, será “muito ligeira.”

Nem todos os especialistas estão certos da desgraça dos EUA – uma pesquisa com 42 economistas previu uma probabilidade de 60% de recessão nos próximos 12 meses. No entanto, até mesmo suas perspectivas pioraram desde a última previsão, que deu ao país uma chance de 50% de escapar da desaceleração.













Outra pesquisa de economistas, realizada pelo Wall Street Journal na segunda-feira, descobriu uma probabilidade de 63% de recessão nos EUA dentro do ano, apontando para os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, que vieram rápidos e acentuados após anos sem atividade. Mais da metade dos entrevistados sugeriu que o banco central continuaria aumentando as taxas além do que era saudável, eventualmente desestabilizando a economia.

A inflação continua a pairar perto de sua máxima de quatro décadas, mesmo com o Fed aumentando repetidamente as taxas em um esforço para conter o aumento do custo de vida. Embora Biden tenha exagerado no número de empregos na esperança de dar aos eleitores algo positivo para creditá-lo economicamente, insistindo que as finanças de Washington são “forte como o inferno” e é o resto do mundo que tem problemas, sua presidência deixou um grande buraco nas finanças do país. Desde que entrou na Casa Branca há menos de três anos, Biden acrescentou US$ 3,37 trilhões à dívida nacional, elevando-a para um recorde de US$ 31 trilhões.

Enquanto muitos no Partido Republicano – e até alguns democratas – culpam Biden pelos infortúnios financeiros dos EUA, seu antecessor, Donald Trump, também acrescentou mais de US$ 7 trilhões à dívida nacional, em grande parte devido à inundação sem precedentes de impressão de dinheiro que acompanhou o Covid. -19 pandemia.