EUA verão alta nos preços do gás natural no inverno — CMIO

O aumento da demanda global está ajudando a aumentar as tarifas em todo o país, dizem autoridades de energia

As contas de gás natural devem aumentar em todas as regiões dos EUA neste inverno, com aumento da demanda e temperaturas mais frias potencialmente forçando os americanos a pagar quase 30% a mais em relação ao ano anterior, de acordo com projeções do Departamento de Energia dos EUA.

Uma previsão publicada pela Agência de Informação de Energia (EIA) do departamento na segunda-feira previu um aumento significativo de preços nos meses de inverno, sugerindo que algumas famílias pagarão uma média de US$ 931 por aquecimento durante a estação fria – um aumento de 28% em relação a 2021. todas as casas americanas são aquecidas com gás natural.

A agência observou que o Centro-Oeste terá o maior aumento nos preços do gás no varejo em comparação com outras regiões, embora o Sul, o Oeste e o Nordeste também tenham custos crescentes.













Embora se espere que temperaturas comparativamente mais frias contribuam para o aumento dos preços, a EIA disse anteriormente que o crescimento “restrições às exportações de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa da Rússia” estavam criando “forte demanda internacional” para o gás americano. O impulso resultante nas exportações dos EUA usou “quase tudo” da capacidade de gás disponível do país e elevou os preços, com os EUA relatando seus níveis mais baixos de armazenamento de gás natural em três anos em abril passado.

Os esforços de alguns estados europeus para reduzir as importações de energia da Rússia em retaliação ao conflito na Ucrânia também provocaram temores de que os moradores não consigam aquecer suas casas no inverno. Em comentários ao Wall Street Journal no domingo, o ministro italiano da Energia, Roberto Cingolani, alertou que os próximos meses podem ser “dominado pelo medo e pela incerteza”, observando que “o verdadeiro problema não é a escassez, mas o preço.”

“Os cidadãos podem não conseguir pagar suas contas e as empresas correm o risco de fechar”, disse. disse ele, enquanto expressava a esperança de que o continente “atravesse o inverno bem”, barrando qualquer “catástrofes” como clima excepcionalmente frio ou um grande aumento no consumo de energia.

Os líderes da UE devem se reunir no final desta semana para discutir um teto de preço do gás natural para o bloco na tentativa de evitar uma crise de energia, com a Comissão Europeia planejando criar um mecanismo que permita intervir para forçar os preços para baixo quando eles superar um “dinâmico” nível máximo.