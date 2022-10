Paquistão procura GNL russo – oficial – CMIO

O país enfrenta uma aguda escassez de energia em meio ao aumento dos preços do gás e à falta de combustível disponível no mercado global

O embaixador do Paquistão na Rússia, Shafqat Ali Khan, disse na segunda-feira que seu país está “altamente interessado em suprimentos de GNL” da Rússia, acrescentando que Moscou e Islamabad estão conversando sobre o assunto.

Com suas próprias reservas em declínio, mas o gás ainda figurando fortemente em sua matriz energética, o Paquistão enfrenta um grande problema de abastecimento. O embaixador disse à agência de notícias TASS que o fornecimento de gás dutoviário é o que pode atender a demanda do país e resolver sua escassez de energia. No entanto, como ainda não existe a infra-estrutura necessária, salientou que “nossas necessidades imediatas estão relacionadas ao GNL [supplies].”

Analistas apontam que o aumento dos preços globais do GNL exacerbou os problemas de segurança energética do Paquistão e criou desafios financeiros para o governo, famílias, empresas e indústria. As importações do combustível tornaram-se cinco a dez vezes mais caras do que o gás produzido internamente.

Além disso, atualmente não há fornecedor de GNL de longo prazo para o Paquistão e a oferta de reposição no mercado é escassa devido ao aumento da demanda da UE, que está lutando para se afastar da energia russa. Isso coloca o Paquistão à beira de uma aguda escassez de energia nos próximos anos.

Na entrevista, Ali Khan também enfatizou que as sanções ocidentais não prejudicariam as relações econômicas entre Moscou e Islamabad, acrescentando que “Vamos tentar contornar as sanções onde elas criam problemas.”

Em setembro, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif disse que seu país “expandir e fortalecer ainda mais a cooperação entre os dois países em todas as áreas de benefício mútuo”, incluindo o projeto de gasoduto Norte-Sul, há muito atrasado.

A Rússia e o Paquistão concordaram em 2015 em construir um gasoduto de 1.100 km de extensão para entregar GNL importado de Karachi, na costa do Mar Arábico, para usinas na província de Punjab, no nordeste.

Falando na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o fornecimento de gás de gasoduto para o Paquistão é possível e que parte da infraestrutura já está instalada.

