Booking.com enfrenta investigação antitruste — CMIO

Espanha está investigando o site de viagens por abuso de sua posição dominante no mercado

A agência antitruste espanhola CNMC disse na segunda-feira que vai investigar o site holandês de reservas de hotéis Booking.com sobre possíveis práticas de concorrência desleal que afetam hotéis e agências de viagens online rivais no país.

De acordo com o comunicado do regulador, o processo resultou de duas queixas apresentadas pela Associação Espanhola de Dirigentes Hoteleiros (AEDH) e pela Associação Hoteleira de Madrid. Citou “motivos razoáveis” acreditar que Booking.com pode ter infringido as leis antitruste da Espanha, bem como o artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que proíbe empresas de abusar de uma posição dominante no mercado.

“O que realmente queremos é que essas práticas acabem”, O presidente da AEDH, Manuel Vegas, disse à Reuters.

O cão de guarda supostamente investigará o caso nos próximos 18 meses. Se for descoberto que a Booking.com infringiu a lei antitruste espanhola, ela pode enfrentar multas que variam de € 100.000 (quase US$ 98.000) a mais de € 10 milhões (US$ 9,8 milhões) por infração.

Os queixosos argumentaram que o site de reservas impôs condições injustas a hotéis localizados na Espanha e implementou políticas que poderiam levar a efeitos de exclusão em outras agências de viagens online e canais de vendas online. Também pode ter explorado hotéis espanhóis que dependem financeiramente do popular site de serviços de acomodação, de acordo com o órgão de vigilância.

A Booking.com disse em comunicado que cooperaria com a investigação para responder a quaisquer perguntas sobre seus negócios na Espanha.

