Preços do gás na Europa caem para o menor desde junho – CMIO

Os futuros de novembro no hub holandês TTF caíram com previsões de clima ameno e armazenamentos quase cheios

Os preços spot do gás natural na Europa caíram para uma baixa de quatro meses na terça-feira, mostram dados da London Intercontinental Exchange.

Os futuros de novembro no hub TTF na Holanda caíram até 7%, para US$ 1.202 por 1.000 metros cúbicos, ou € 118 por megawatt-hora em termos domésticos, no início do pregão, o menor intradiário desde 15 de junho.

Analistas dizem que os preços do gás natural continuaram a tendência de queda de outubro em meio a relatórios positivos sobre os níveis de armazenamento da UE, que chegaram acima de 92% na semana passada. Terça-feira marcou o quinto dia consecutivo de queda nos preços.

“A situação é atribuída a vários países da Europa anunciando que o quadro de oferta é saudável antes do próximo inverno, enquanto o clima ameno e ventoso significa que a demanda ainda não começou a aumentar neste momento”, disse a trading Energi Danmark em nota, conforme citado pela Bloomberg. As previsões meteorológicas prometem pelo menos mais uma semana de clima quente, o que pode manter os preços da gasolina baixos por um tempo.

Enquanto isso, a Comissão Europeia está planejando revelar uma proposta sobre um “temporário”dinâmico” limite de preço para transações com o TTF no final desta semana. A medida será discutida por representantes da UE na cúpula de 20 a 21 de outubro, com o objetivo de evitar fortes altas de preços durante a temporada de aquecimento.

