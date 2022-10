EUA alertados para apagões de inverno – WSJ – CMIO

O fornecimento de gás para vários estados do nordeste pode diminuir se o clima mudar para pior, relata a agência de notícias, citando funcionários da rede.

A Nova Inglaterra pode enfrentar apagões nos próximos meses, à medida que mais remessas globais de gás natural liquefeito (GNL) estão sendo direcionadas para a Europa, informou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando produtores de energia.

De acordo com o relatório, a crescente demanda de GNL no oceano em meio ao fluxo de gás cada vez menor da Rússia coloca os suprimentos necessários para fornecer eletricidade à região nordeste dos EUA – incluindo Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island – em risco. . Esses estados têm capacidade limitada de gasodutos e dependem de importações de GNL do exterior para mais de um terço de seu fornecimento de gás durante os períodos de pico de demanda, de acordo com a Energy Information Administration. Eles também não podem comprar GNL produzido nos EUA devido ao Jones Act, que proíbe o movimento de navios entre portos dos EUA.

A Europa também é um comprador muito mais atraente para fornecedores de GNL do que a Nova Inglaterra. De acordo com a agência de notícias, enquanto o preço de referência europeu para o gás natural foi superior a US$ 100 por um milhão de unidades térmicas britânicas, os preços do gás na Nova Inglaterra raramente sobem acima de US$ 30.

No início deste ano, os governadores de alguns estados da Nova Inglaterra enviaram uma carta à secretária de Energia dos EUA, Jennifer Graholm, pedindo-lhe para dissipar a Lei Jones e permitir a importação doméstica de GNL para a região. No entanto, não há relatos até o momento sobre uma mudança na legislação.

Espera-se que a situação na região seja especialmente terrível se houver períodos prolongados de frio, pois os volumes de gás seriam redirecionados da geração de energia para o aquecimento das residências. De acordo com a ISO New England, operadora de rede elétrica da região, um inverno extremamente frio pode resultar na necessidade de apagões contínuos para equilibrar a oferta e a demanda por eletricidade. Analistas alertam que a escassez de oferta também pode levar os produtores de energia a comprar gás no mercado spot, o que resultaria em contas maiores.

