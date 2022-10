UE não pode concordar com limite de preço do gás – Bloomberg – CMIO

O bloco planeja propor medidas para flexibilizar o mercado de energia nesta semana, informa a agência de notícias citando um projeto de documento

A UE se absterá de introduzir um limite de preço para o gás natural imediatamente, informou a Bloomberg na terça-feira, citando um projeto de proposta da Comissão Europeia.

De acordo com a agência de notícias, a proposta lista medidas destinadas a aliviar o volátil mercado de energia da região e enfrentar a crise energética.

“Este é o momento de agir, para este inverno e além… A situação atual causa dificuldades econômicas e sociais, sobrecarregando os cidadãos e a economia. O aumento dos custos de energia está levando à redução do poder de compra dos cidadãos e à perda de competitividade das empresas”, disse. o rascunho afirma, conforme citado pela Bloomberg.

O pacote oferecerá maneiras para os países da UE usarem ajuda estatal para lidar com o impacto dos altos custos de energia em empresas e famílias, em um volume de até € 40 bilhões dos fundos de coesão do bloco.

Os países membros também receberão uma plataforma de compra comum que coordenaria o enchimento das reservas de gás. Espera-se que os estados comprem conjuntamente gás suficiente para preencher pelo menos 15% de seu armazenamento e as empresas de energia poderão formar um consórcio europeu para negociar contratos de longo prazo.













O projeto também propõe a colocação de limites de preço nas transações no centro de negociação holandês TTF, mas apenas “como último recurso” e mediante permissão dos governos nacionais.

Outra ferramenta destinada a conter a volatilidade do preço do gás seria a exigência de que os centros de negociação lançassem um “mecanismo de limite de preço intradiário temporário” para eletricidade e gás, permitindo que eles estabeleçam um limite sobre o quanto os preços à vista podem subir ao longo do dia .

O projeto de proposta será discutido pelos líderes da UE em uma cúpula de 20 a 21 de outubro, enquanto seus detalhes serão esclarecidos pelos ministros da Energia quando se reunirem em Luxemburgo na próxima semana.

