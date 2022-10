Alemanha resolve questão de usina nuclear — CMIO

O chanceler Olaf Scholz ordenou o adiamento do fechamento das instalações restantes do país

As últimas três usinas nucleares da Alemanha permanecerão abertas até abril de 2023, anunciou o chanceler Olaf Scholz em comunicado na segunda-feira. Ele disse que pediria aos ministérios de economia, meio ambiente e finanças para abrir caminho legalmente para estender a vida operacional das usinas.

A decisão de Scholz de manter os reatores Isar 2, Neckarwestheim 2 e Emsland abertos anulou a decisão da semana passada do ministro da Economia, Robert Habeck, que permitiria que dois dos reatores permanecessem operacionais até abril, enquanto fechava a usina de Emsland. O ministro das Finanças, Christian Lindner, elogiou a medida, tendo ele próprio procurado manter todas as três instalações abertas até 2024.

Todos os três reatores deveriam fechar inicialmente no final de 2022, mas diante de uma potencial escassez de gás para o inverno, Berlim está repensando rapidamente sua relação com a energia nuclear. Sanções em toda a UE cortaram as ligações comerciais da Alemanha com a Rússia, anteriormente seu maior fornecedor de gás, e a sabotagem dos oleodutos Nord Stream 1 e 2 no mês passado tornou a ruptura literal e metafórica.













O aumento de preços resultante catapultou a Alemanha para a recessão, com o inverno ameaçando aumentar a dor para 50% das residências alemãs aquecidas pelo gás natural. Quase 40% dos entrevistados no mês passado disseram que não conseguiriam ou teriam dificuldades para pagar suas contas de energia para o inverno, e enquanto o governo recentemente se ofereceu para pagar a conta de gás de todos os cidadãos em dezembro, a Agência Federal de Redes Alemã alertou que uma falha no corte voltar ao uso em pelo menos 20% quase garantiria uma escassez de gás neste inverno. Com o uso atual 14,5% acima do normal, a população tem um longo caminho a percorrer.

A Alemanha tomou a decisão de eliminar gradualmente a energia nuclear após o desastre de Fukushima no Japão em 2011. Todas as usinas nucleares do país estavam programadas para serem fechadas até o final do ano antes que a UE colocasse a segurança energética da Alemanha em questão com seu regime de sanções abrangentes.

Embora as instalações de armazenamento de gás da Alemanha estejam 95% cheias na segunda-feira, seu operador de rede alertou que mesmo isso pode não ser suficiente para sobreviver ao inverno. Os operadores da rede pediram a Berlim que mantivesse todas as três usinas nucleares em funcionamento durante os meses frios, a fim de evitar qualquer escassez.