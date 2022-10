Cientistas dos EUA criam nova variante letal do Covid – CMIO

Cientistas da Universidade de Boston afirmam ter criado uma nova variante do Covid-19 com uma taxa de mortalidade de 80%, combinando a variante Omicron altamente transmissível do coronavírus com a cepa original de Wuhan. A pesquisa, que ecoa experimentos que se acredita terem criado o vírus em primeiro lugar, causou indignação.

Em um artigo de pesquisa publicado na semana passada, os cientistas explicaram que isolaram a proteína spike da variante Omicron e a combinaram com o “espinha dorsal” da cepa original que circulou no início de 2020. Isso criou um vírus que “Escape robustamente da… imunidade induzida pela vacina” e inflige “doença séria” em ratos de laboratório, 80% dos quais morreram durante os testes, afirmou o jornal.

Embora a equipe tenha admitido que sua cepa mutante provavelmente seria menos mortal em humanos do que em camundongos, eles descobriram que ela produziu cinco vezes mais partículas de vírus em células pulmonares humanas cultivadas em laboratório quando comparadas à variante Omicron.

As notícias da pesquisa causaram indignação on-line, pois acredita-se amplamente que pesquisas semelhantes de ‘ganho de função’ – um termo que descreve a alteração de um patógeno para aumentar sua potência – no Instituto Wuhan de Virologia na China levaram ao Covid global. -19 pandemia. Os EUA financiaram essa pesquisa no Instituto Wuhan, embora ainda não esteja claro se o coronavírus específico que causou a pandemia se originou no laboratório.

“Isso deveria ser totalmente proibido, é brincar com fogo” ex-chefe do Instituto de Pesquisa Biológica de Israel Shmuel Shapira disse dos experimentos de Boston. “Quantas vezes os virologistas disseram que não estavam tornando os vírus SARS quiméricos mais mortais? Quantos???” repórter Paul Thaker tuitou.

A equipe de Boston não são os únicos cientistas que retornam a pesquisas potencialmente perigosas após a pandemia. A EcoHealth Alliance, empresa privada responsável por grande parte da pesquisa de ganho de função do Instituto Wuhan antes de 2020, recebeu uma doação de US$ 650.000 dos EUA no mês passado para estudar “o potencial para o futuro surgimento de coronavírus de morcego em Mianmar, Laos e Vietnã”.