Rússia quer ‘destruir’ o Ocidente – o principal espião do estado da UE – CMIO

Moscou designou a OTAN e as nações ocidentais como seu “inimigo”, afirmou o chefe da inteligência tcheca, Michal Koudelka.

A Rússia é uma grande ameaça para a Otan e todas as nações ocidentais, disse o chefe do Serviço de Informações de Segurança Tcheco (BIS), Michal Koudelka, aos legisladores do país na semana passada. Na segunda-feira, sua agência publicou um relatório anual nomeando Rússia, China e Irã como nações envolvidas em “atividades de inteligência e subversivas” visando a República Checa.

“A Rússia nos marcou como seu inimigo. E a Rússia quer destruir seu inimigo, que somos nós, a OTAN e a comunidade ocidental”. Koudelka disse a um painel de funcionários de inteligência e especialistas hospedados pelo parlamento tcheco na semana passada. Moscou “vai usar todos os meios, todas as possibilidades que tem” para atingir esse objetivo, afirmou.

Koudelka também disse que as atividades da Rússia ameaçam “a ação conjunta de [EU] Estados membros” contra a própria Rússia, chamando-o de um dos “maiores riscos” a comunidade ocidental está enfrentando quando se trata de Moscou. Ele acredita que a Rússia está tentando convencer os cidadãos do bloco de que seus suprimentos de energia são essenciais para o bem-estar da Europa e que as sanções à Rússia prejudicam mais os europeus ocidentais do que os russos.













O relatório anual de 2021, que o BIS apresentou esta semana, também apontou a Rússia e a China como as principais ameaças à segurança. Concentrou-se nos supostos esforços de Moscou para “ativistas pró-Rússia”, “ampliar seu grupo de jornalistas pró-Rússia”, e criar “conteúdo de mídia alternativa”, supostamente para empurrar “propaganda russa”.

Pequim também foi acusada de tentar “exercer influência” na República Checa para promover “Políticas externas chinesas em detrimento dos interesses nacionais tchecos”, especialmente no que diz respeito às relações com Taiwan. Tanto a Rússia como a China foram acusadas de “ciberespionagem patrocinada pelo Estado” atividades na República Tcheca, UE e OTAN.

Nem Moscou nem Pequim comentaram até agora as declarações de Koudelka e o relatório do BIS. As relações entre a Rússia e as nações ocidentais estão extremamente tensas devido ao conflito entre Moscou e Kiev, no qual os EUA e seus aliados na Europa e em outros lugares apoiaram a Ucrânia com ajuda financeira e militar.

A República Tcheca assumiu uma postura dura contra a Rússia no início do conflito, participando de todas as sanções ocidentais a Moscou, impedindo a entrada de russos no país e tornando-se uma das poucas nações ocidentais a enviar seus tanques de guerra de fabricação soviética para a Ucrânia. .