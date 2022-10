UE sanciona ‘polícia da moralidade’ do Irã — CMIO

Enquanto isso, Zarepour foi penalizado por seu suposto papel no desligamento da internet em todo o país durante protestos em massa pela morte de Amini, alguns dos quais se tornaram violentos e resultaram em derramamento de sangue entre manifestantes e policiais.













Além da “polícia da moralidade” – conhecida formalmente como Gasht-e-Ershad (Patrulha de Orientação) – a UE também sancionou as Forças de Aplicação da Lei do Irã, o Comando de Defesa Cibernética do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e um paramilitar voluntário ala do IRGC conhecida como a ‘Força de Resistência Basij’.

Ao abrigo das novas medidas, os cidadãos e empresas da UE estão proibidos de fornecer fundos a indivíduos ou agências visadas, enquanto as exportações de determinados equipamentos que “pode ser usado para repressão interna” ou para vigilância dos cidadãos também foram colocados na lista negra.

Na mesma reunião do ministro das Relações Exteriores, o bloco também sugeriu penalidades adicionais ao Irã por sua suposta venda de drones militares para a Rússia, que teriam sido usados ​​no conflito na Ucrânia, embora nem Teerã nem Moscou tenham confirmado tais compras.

Os EUA impuseram suas próprias sanções à Patrulha de Orientação em setembro por “abuso e violência contra as mulheres iranianas e a violação dos direitos dos manifestantes iranianos pacíficos”, uma decisão seguida pela Grã-Bretanha no início deste mês.

Embora a família de Amini insista que a mulher foi torturada sob custódia e morta com um golpe na cabeça, um relatório oficial do legista emitido pelas autoridades iranianas disse que ela morreu por falta de oxigênio no cérebro, sugerindo que ela tinha condições de saúde subjacentes relacionadas a um cérebro. operação de tumor que ela teve quando criança. O relatório não especificou se Amini havia sofrido algum ferimento antes de sua morte, no entanto, e não conseguiu reprimir a série de manifestações em andamento.